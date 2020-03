Erasmus e coronavírus: 147 estudantes portugueses ainda à espera do regresso

https://covid19estamoson.gov.pt/medidas-excecionais/#portugueses-no-estrangeiro

Ainda estão 147 alunos em Erasmus e intercâmbios à espera do regresso a Portugal. A maioria estava a estudar em Espanha e Itália, mas há também 61 que estavam no Brasil. Seis deles pediram apoio para regressar e, segundo dados oficiais do próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros, a sua situação ainda não foi resolvida.Essa é a informação que está disponível no site estamos on, criado pelo executivo durante este período de pandemia da Covid-19.Numa primeira fase, a diplomacia portuguesa deu prioridade a Itália, onde estava o epicentro da pandemia na Europa. Mas foram contactados 4.338 estudantes em intercâmbio em todo o mundo e não apenas os Erasmus da Europa. A 21 de março, os serviços do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) tinham já conseguido confirmar que 1.000 haviam regressado a Portugal.



"Na Europa, a situação de repatriação tem sido razoavelmente simples, tirando partido da mobilidade interna no espaço comunitário", explicou Augusto Santos Silva, a 19 de março. Mesmo em Itália, onde já então estavam definidas fortes restrições à mobilidade, o ministro dos Negócios Estrangeiros estava satisfeito com a operação montada: os dados oficiais indicam que dos 544 alunos Erasmus, 47 tinham pedido apoio e 33 ainda aguardavam.

Com as ligações aéreas e de comboio interrompidas, a embaixada em Madrid tem organizado o transporte terrestre para deixar os estudantes portugueses na fronteira. A 26 de março (os dados oficiais referem-se sempre ao dia anterior), 29 aguardavam ainda pelo regresso.

Às universidades têm chegado perguntas sobre as consequências da desistência do programa de mobilidade, a implicação da bolsa atribuída, a possibilidade de regressar temporariamente "até a situação melhorar", enumerou

à

fonte oficial da Universidade de Aveiro, que tinha 132 estudantes em programas de mobilidade. Mas também dúvidas sobre "implicações do fecho de fronteiras" e "procedimentos de prevenção a seguir no regresso ao País". E pedidos de auxílio no regreso ao País, depois de os voos terem sido cancelados.



ESTUDANTES NACIONAIS

Posso continuar a assistir às aulas

?

, se a universidade onde estava em mobilidade o permitir.

Se desistir do Erasmus, perco a bolsa?

Não. "A Agência Nacional Erasmus determinou formalmente que este surto constituía uma reconhecida 'força maior' para desistência do projeto de mobilidade, isentando o estudante de penalizações financeiras", explica fonte oficial da Universidade do Porto à SÁBADO.

Desistindo, posso concluir o semestre na minha universidade?

Sim. A Universidade do Porto, que tinha 351 estudantes em mobilidade internacional, está a garantir a reintegração dos alunos no semestre que ainda decorre, "nas mesmas condições dos estudantes atualmente inscritos" e tem trabalhado "

no sentido de assegurar que esse regresso não teria penalizações académicas.



ESTUDANTES ESTRANGEIROS

A universidade mantém-se aberta?

Não. Mas algumas infraestruturas, como a cantina (que as Universidades de Coimbra e Aveiro têm a funcionar em take-away), estão disponíveis para os alunos internacionais e estudantes em residências, que continuam elas próprias a funcionar.

Como posso continuar os meus estudos?

Em Portugal ou no seu país. As universidades portuguesas estão a oferecer a continuação do semestre com aulas a distância, pelo que pode assistir em qualquer ponto do globo. A Universidade do Porto refere que a maioria dos seus estudantes internacionais preferiram ficar. Ainda assim, a Universidade de Coimbra tinha registado até dia 20, 17 desistências entre os estudantes de Medicina por estarem "impossibilitados pela pandemia em curso de terem a componente prática/hospitalar do seu ensino".









A maioria dos pedidos vieram de Espanha: em 812 estudantes, 87 pediram para regressar.O processo de contacto atrasou-se porque o MNE estava a trabalhar sobre uma lista que não continha a totalidade dos alunos. O que levou a inúmeras queixas de estudantes nacionais que referiam não estar a receber apoio da diplomacia portuguesa. "O que aconteceu é que alguns estabelecimentos de ensino superior esqueceram-se de indicar todos os nomes dos alunos que tinham em programa Erasmus", disse à Lusa a 19 de março o ministro Augusto Santos Silva, para justificar a situação de desagrado desses alunos. "Tinham razão os alunos que se queixavam de não ser contactados por nós. Tínhamos razão nós, quando dizíamos que estávamos a contactar todos os estudantes Erasmus", explicou numa data em que cerca de 1.000 alunos estariam a receber apoio.Contudo, esse número não coincide com os dados oficiais publicados pelo Executivo. No site estamoson estão contabilizados apenas 288 "pedidos de apoio" -- ou seja, até ao momento, foram solucionados cerca de metade dos casos.online

O MNE criou uma linha Covid19 (+351 217 929 755) e um email covid19@mne.pt para acompanhamento destas situações. São o complemento dos contactos do gabinete de emergência consular (+351 217929714 / +351 961706472 e email gec@mne.pt), disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.