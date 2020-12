Na primeira entrevista, dada à SIC, como recandidato à Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa teve de começar a defender-se de não ter enviado uma nota de pesar pela morte do cidadão ucraniano nas instalações do SEF, em março. "Sempre tomei como posição não me imiscuir quando há um processo criminal em curso.""Havia um problema pendente que era a reforma global do SEF, sobre a qual tinha discutido com o primeiro-ministro. E não tenho por hábito divulgar estas conversas com o primeiro-ministro", justificou. Acrescentando ainda que se algum jornalista lhe tivesse feito uma pergunta sobre o caso teria dito que "estava a tratar com o primeiro-ministro, com quem falei inúmeras vezes sobre esta matéria".Entre o ministro Eduardo Cabrita e um novo SEF, Marcelo foi claro: "Quero um novo SEF." Referindo ainda que foi garantido que o ministro ia ficar pelo primeiro-ministro e que um Presidente da República só pode exonerar ministros depois de pedida a demissão, não demite ministros.A TAP foi o segundo tema quente da entrevista. Marcelo Rebelo de Sousa defendeu a continuidade da TAP - "um dos vínculos às comunidades portuguesas" - e para isso disse que vai ser preciso "fazer uma resstruturação e tem de se pagar o preço dessa restruturação".De tema quente em tema quente, lá chegaria a vez de falar do Novo Banco. Questionado sobre a competência do Tribunal de Contas para fazer auditoria ao banco, Marcelo recusou dizer o que pensa, comentando apenas que "o Tribunal de Contas tem limites perante uma auditoria tão sofisticada como esta".A pandemia acabaria por ser o tema seguinte, logo a começar pela garantia dada pelo Presidente da República de que haveria vacinas da gripe para todos os que quisessem vacinar-se. Marcelo sublinhou que o fez dizendo "segundo me garante a senhora ministra da Saúde". Já quanto ao proclamar do estado de emergência, Marcelo assumiu todas as responsabilidade. "Fui eu que tive a iniciativa do primeiro estado de emergência."O Presidente assumiu que acompanha de perto o processo das vacinas contra a covid-19 e tem falado com farmacêuticas. "Há vacinas que estão atrasadas, não contemos com elas em janeiro", refere. Quanto ao tempo que pode levar a terminar a campanha de vacinação, Marcelo alerta de que pode demorar o ano todo, porque são vacinas que precisam de duas doses. "Não devemos criar expetativas elevadas, não basta tomar a vacina e o problema está resolvido."Sobre as eleições, Marcelo não considerou uma derrota ou um problema se acabar a ser reeleito só na segunda volta ou com menos percentagem que Mário Soares. No campo da política, ainda falou dos consensos e das crises políticas. "Se houver uma crise na alternativa de Esquerda, a de Direita tem vigor suficiente para a substituir."Sobre se é responsável pelo aparecimento de uma nova Direita, por se ter colocado mais ao centro, Marcelo descartou essa hipótese. "Não foi eleito para ser um presidente da Direita contra a Esquerda." Lembrou ainda que tinha alertado para o aparecimento de representações mais inorgânicas, como sindicatos independentes."Um Presidente da República não qualifica líderes políticos ou candidatos à Presidência." Marcelo recusou assim falar de André Ventura. "A resposta depende dos outros partidos, se lhe dão peso ou não, e do próprio partido. Os partidos clássicos têm muita dificuldade em lidar com os partidos mediáticos, chamam-lhes populistas."Se for reeleito, Marcelo Rebelo de Sousa garantiu que não vai exigir nenhum acordo assinado para a formação de um Governo. Sobre a possível exigência para um acordo que inclua o Chega, Marcelo referiu que não descrimina partidos legalmente eleitos. "O partido está ilegalizado? Não. O candidato pode ser eleito Presidente da República, mas depois não pode votar leis que viabilizem um Governo?", questionou. "Como líder de um partido poderiam perguntar se faria ou não acordo, mas não sou, sou Presidente da República."