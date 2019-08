A carregar o vídeo ...

ePaper ou encontre-o nas bancas a 28 de agosto de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 28 de agosto de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

O ator que gosta de trabalho pesado entregou-se a um trabalho de décadas. E daquelas que ainda não estão bem resolvidas para os que viveram os tempos de revolução, da reforma agrária, da terra a quem a trabalha e dos grandes proprietários em debandada para onde não os pudessem apanhar. É sobre este tempo A Herdade, em que Albano Jerónimo interpreta um proprietário a sul do Tejo que não cabe em estereótipos: vive nas suas terras, conhece os trabalhadores que trata com respeito e mantém a sua propriedade à tomada das terras pelos trabalhadores rurais. É este o primeiro grande empreendimento no cinema para Albano Jerónimo: "Um homem maior do que a vida", como o descreve a produtora Leopardo Filmes.Disseram-me que era um filme difícil. Estava ainda numa fase de embrião, o Tiago [Guedes, realizador] estava a trabalhar nesse guião, e era uma produção do Paulo Branco. Falou-se em todo o ambiente rural, latifundiário, na época.Sim, fui criado no Ribatejo e toda a zona envolvente - o Sul do Tejo, as lezírias - foi o sítio onde brinquei em miúdo. A minha relação com o espaço é afetiva. Houve um lado meu mais emocional que se colou a este filme. Achei logo interessante ter esse ambiente como ponto de partida para criar fosse o que fosse.Sim, com pessoas à volta da realidade das herdades - pessoas com quintas, pessoas com cavalos, pessoas com gado. A minha família da parte do meu pai é toda ligada ao gado, portanto, havia uma realidade que não me era estranha.Sim, o filme é muito justo nestas recriações históricas e nestes ambientes rurais. Houve um trabalho incrível de direção de arte da Isabel [Branco], foi fundamental a escolha de guarda-roupa, de décors, a escolha da Herdade da Barroca [em Alcochete] - tudo isto contribuiu para que o resultado final fosse credível. Para acreditar sobretudo naquelas histórias e naquelas personagens.De uma forma ou de outra e, por trabalhos vários ao longo destes anos, fui trabalhando temas ou filmes que se enquadravam nesta época. Não desta perspetiva, é um facto. Por isso não houve uma pesquisa histórica, mas uma preocupação minha em envolver-me com essa realidade do João Fernandes, que era uma realidade mais rural, mais bruta, mais primária. Tive dois meses de aulas intensas de cavalo porque não era só andar - era cuidar daquele animal.