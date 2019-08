Só nos primeiros seis meses do ano, a Ordem dos Enfermeiros recebeu mais de dois mil pedidos (2321) da declaração de efeitos de emigração. Este número, apontado pelo Público desta sexta-feira, é semelhante ao número de pedidos em todo o ano passado e poderá ultrapassar o maior registo desde que se iniciou a crise, em 2014.

"É um número-recorde. E acabaram agora os cursos, havendo cerca de 3000 jovens enfermeiros que ainda não sabemos se ficam ou se tencionam emigrar", afirmou a bastonária, Ana Rita Cavaco, ao jornal.

A representante dos enfermeiros aponta que faltam mais de 30 mil profissionais nos serviços públicos e privados, com a média do Serviço Nacional de Saúde a estar abaixo do rácio da OCDE – a média do SNS é 4,2 enfermeiros para mil habitantes contra os 9,2 enfermeiros por mil habitantes na média dos países que pertencem à organização internacional.

Ana Rita Cavaco refere ao Público que existem "dois fatores muito importantes" para a mudança dos profissionais para o estrangeiro. Um deles é a forma como a ministra da Saúde tem tratado os enfermeiros em Portugal, considerando que existe um "sentimento de injustiça". O outro são as condições de trabalho que estes vivem, com "70 horas semanais" e acumulação de horas extraordinárias.