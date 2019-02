Esta greve abrange também as cirurgias adicionais, o trabalho suplementar programado, a condução de viaturas dos centros de saúde e o cumprimento de notas de serviços.



A paralisação está programada para avançar no dia 1 de março, segundo o JN e não está relacionada de forma alguma com a greve cirúrgica.

A Federação dos Sindicatos de Enfermeiros (FENSE) convocou uma greve de zelo, por tempo indeterminado, em luta pela negociação do Acordo Coletivo de Trabalho e apra denunciar as más condições em que os doentes estão a ser atendidos nos hospitais. Por este mesmo motivo, durante a paralisação, os enfermeiros não vão assistir os doentes que se encontrem em macas nos corredores.José Correia de Azevedo, porta-voz da FENSE, disse ao Jornal de Notícias que quer mostrar que os hospitais "acomodam os doentes de qualquer maneira". O porta-voz do sindicato defende que os doentes "merecem dignidade e respeito".