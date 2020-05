Enfermeiros infetados pela Covid-19 com cortes no salário

Entre os 1.088 enfermeiros infetados pela Covid-19 em Portugal, existem casos de quem sofreu cortes no vencimento ou mesmo ausência de remuneração, mas ainda não recebeu qualquer apoio por parte da Segurança Social. A bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, denunciou a situação de um enfermeiro que recebeu menos de 70€ neste mês de maio e confirma à SÁBADO a existência de, pelo menos, mais um caso que aguarda apoios desde abril.

"O problema destas situações é que, quando os enfermeiros ficam infetados, é um verdadeiro calvário para terem direito a doença profissional, porque isso depende da saúde ocupacional ou do médico de família ou do delegado de saúde e, portanto, as regras não são claras e os enfermeiros, mesmo tendo sido infetados em serviço, dificilmente têm direito a doença profissional", explica Ana Rita Cavaco à SÁBADO.

"Se tiverem direito a doença profissional e se estiverem infetados com a Covid-19, recebem 70% do vencimento, não recebem 100%, e essa parte é paga pela Segurança Social, o que demora tempo."

Esses 70% são relativos a contratos individuais de trabalho e para os contratos de funções públicas a partir de 2005, ou seja, a larga maioria dos atuais enfermeiros.

A bastonária refere também um problema: é que, se estes profissionais não terem sido testados e estiverem apenas em isolamento após alto risco de exposição à doença, recebem a totalidade do vencimento através da Segurança Social.

A Ordem dos Enfermeiros informou, esta sexta-feira, através de comunicado que enviou, a 27 de abril, um ofício aos Ministérios da Saúde, liderado por Marta Temido, e do Trabalho e Segurança Social, liderado por Ana Mendes Godinho, a alertar para a situação, sublinhando que não reconhecer a Covid-19 como doença profissional era "manifestamente injusto, oneroso e desumano" para os enfermeiros que prestam cuidados numa fase de emergência de saúde pública.

"Não se compreende uma pessoa que fique infetada em serviço receba 70%, se o chegar a receber, mas se tiver de quarentena recebe 100%. No entretanto, enquanto é decidido se este enfermeiro e muitos outros têm uma doença profissional, têm 70 euros por mês para comer, dinheiro que o hospital pagou e que se referem apenas a horas suplementares", afirma Ana Rita Cavaco à SÁBADO.

O caso a que se refere diz respeito a um enfermeiro em isolamento, após ter sido infetado com a Covid-19 em serviço. A mulher, também enfermeira, foi igualmente infetada e os dois encontram-se na mesma situação. Para o mês de maio, recebeu 69,24€ de salário líquido, referente a suplementos e horas extra.

"O Tiago Costa é Enfermeiro. Este é o ordenado que recebeu este mês. Ficou em isolamento, infectado com covid-19 em serviço. E só ficou porque é Enfermeiro e esteve na nossa única linha de defesa. São um casal de Enfermeiros, a mulher recebeu o mesmo. Este é o País que lhes pagou 70 euros este mês de Maio para pagar as contas e sustentar os filhos. Este é o País cuja nossa vida depende deles nestes meses. E agora gente? Vão comer palmas? Vão pagar o supermercado e o resto das despesas com as palmas? Nunca tive vergonha de ser Portuguesa, nunca, mas hoje tenho. Estamos sempre convosco", escreveu Ana Rita Cavaco numa publicação na rede social Facebook.

A bastonária defende à SÁBADO que, se os Ministérios da Saúde e da Segurança Social se tivessem articulado, estes casos não aconteceriam e enfermeiros não teriam agora de estar "dependentes de ajudas da Ordem dos Enfermeiros ou de particulares".

A responsável da Ordem dos Enfermeiros denunciou ainda vários casos de profissionais que não realizam testes e de pessoas que estiveram em quarentena após exposições de alto risco por mais de uma vez, sem nunca terem sido testados uma única vez.

Existem, de acordo com dados da DGS desta quinta-feira, 1.088 enfermeiros infetados pela Covid-19 em Portugal, entre 3.317 profissionais de saúde com a doença – cerca de um terço de todos os infetados pelo novo coronavírus. Destes mais de três mil, cerca de mil estão recuperados, não se conhecendo os números de enfermeiros recuperados.

A Ordem dos Enfermeiros defende assim que o "mínimo exigível" seja a salvaguarda de vencimentos de profissionais infetados a 100%, visto tratar-se de uma "dupla penalização".

"Enfermeiros que sofrem pela doença e agora com cortes nos seus rendimentos. A possibilidade de virem a receber, futuramente, 65% ou 70% do seu vencimento não acautela presentemente a sua sobrevivência e das suas famílias", refere o comunicado.