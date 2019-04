Este esquema foi-se repetindo até ao momento em que a família da vítima tomou conhecimento da situação e denunciou a mesma às autoridades.



A detida, de 62 anos e residente em Gondomar, vai ser presente a primeiro interrogatório para aplicação de medidas de coação tidas por adequadas.

A Polícia Judiciária deteve uma mulher que servia de enfermeira a uma idosa e que se terá alegadamente aproveitado do estado de saúde e de consciência da vítima para a burlar em cerca de 4 milhões de euros.Refere a Diretoria do Norte da Polícia Judiciária (PJ) que a mulher terá "astutamente" começado por "controlar e dominar todos os aspetos da vida desta, sendo por isso conhecedora do seu vasto património financeiro". A mulher que serviu de enfermeira tratou de transferir algum desse património para a sua conta pessoal de forma progressiva.