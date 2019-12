Foi esta terça-feira localizado o corpo de um homem que as autoridades acreditam ser aquele que desapareceu quinta-feira no Rio Paiva, em Castro Daire. O acidente aconteceu há cinco dias, durante trabalhos de limpeza da Estrada Nacional 2.

As equipas de mergulhadores aproveitaram a descida do caudal das águas para procurar o corpo.

A retroescavadora, que a vítima conduzia no momento do acidente, foi localizada ontem.

Os efeitos do mau tempo, que se fazem sentir desde quarta-feira, já provocaram dois mortos e um desaparecido e deixaram 144 pessoas desalojadas e outras 352 deslocadas por precaução, registando-se mais de 11.600 ocorrências, na maioria inundações e quedas de árvores.

O mau tempo, provocado pela depressão Elsa, entre quarta e sexta-feira, a que se juntou no sábado a depressão Fabien, provocou também condicionamentos na circulação rodoviária e ferroviária, bem como danos na rede elétrica, afetando a distribuição de energia a milhares de pessoas, em especial na região Centro.

A Autoridade Nacional de Proteção Civil, num balanço feito hoje às 10h00, disse que o distrito de Coimbra é aquele que ainda causa maior preocupação, apesar de o número de ocorrências ter "baixado significativamente", esperando-se a redução do caudal do leito do rio Mondego nos próximos dias.