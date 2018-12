A Polícia Científica já conseguiu confirmar que a arma utilizada para matar o triatleta Luís Grilo foi a do amante da viúva, Rosa. ADN do atleta encontrado na arma foi essencial para a descoberta.

Segundo apurou aquela força, o triatleta desaparecido em Julho foi alvejado por uma CZ 7,65 mm, uma arma pouco comum em Portugal. A peritagem apurou ainda que as estrias e o cano da pistola correspondem à arma do amante de Rosa Grilo, o funcionário judicial António Joaquim.No primeiro interrogatório, António Joaquim garantiu que se Rosa Grilo usou a sua arma para matar o marido, foi sem o conhecimento do proprietário.