Retirada do veículo está agendada para sábado.

A segunda viatura que caiu na pedreira de Borba foi esta sexta-feira encontrada pelas autoridades. Viatura vai ser retirada este sábado, sabe o Correio da Manhã.



Já esta sexta-feira, dois corpos e uma carrinha foram retirados da pedreira de Borba onde aconteceu a derrocada que matou cinco pessoas, no dia 19 de novembro.



As vítimas mortais serão os dois cunhados que seguiam na carrinha quando atravessavam a estrada entre pedreiras que desabou. A carrinha tinha sido localizada na última quinta-feira por um sonar usado nas buscas.



Ao que tudo indica, a vítima que faltava localizar tratar-se-à de Fortunato Ruivo, um homem de 85 anos que desapareceu no Alandroal, distrito de Évora.



No dia da tragédia, o seu desaparecimento foi participado pela mulher que indicou que o marido se tinha deslocado de carro a Vila Viçosa. Desde então que nunca mais foi visto.



O deslizamento de um grande volume de rochas, blocos de mármore e terra e o colapso de um troço de cerca de 100 metros da estrada municipal 255, entre Borba e Vila Viçosa, para o interior de duas pedreiras contíguas ocorreu no dia 19 deste mês às 15h45.