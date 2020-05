Pais não reconhecem roupa de criança encontrada durante buscas por menina

A GNR mantém as buscas para encontrar a criança de 9 anos desaparecida no concelho de Peniche desde a manhã de quinta-feira, disse hoje fonte oficial do Comando Territorial de Leiria. Os populares juntaram-se às autoridades este sábado para procurar Valentina.



Este sábado um homem que seguia a cavalo e ajudava nas buscas pela menina encontrou roupa de criança - um casaco azul e uma t-shirt amarela - num descampado a 500 metros da casa do pai da criança. As autoridades foram de imediato ao local. O casaco e a t-shirt foram mostrados aos pais da menina que não reconheceram as peças de roupa, por esse motivo as autoridades já descartaram essa pista.