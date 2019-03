Cabeça de mulher encontrada em Leça da Palmeira

As autoridades encontraram a cabeça decepada de uma mulher numa praia em Leça da Palmeira, apurou o Porto Canal.

Foi encontrada a cabeça de uma mulher na praia de Leça da Palmeira, Matosinhos, avança o Porto Canal.



A Polícia Marítima está à procura do corpo e a Polícia Judiciária esteve no local a investigar.



O alerta foi dado às 10h00, depois de um funcionário da Administração do Porto de Leixões passar pela praia e detetar um saco de plástico a cerca de 10 metros dos caixotes do lixo, no areal. Era nesse saco que estava parte do cadáver, apurou o Correio da Manhã.



Não tendo encontrado outras partes do corpo, a PJ deu por concluídas as investigações por volta das 12:15, após o que a cabeça foi transportada ao Instituto de Medicina Legal do Porto pelos Bombeiros de São Mamede de Infesta, avança a Lusa.