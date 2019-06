O abrandamento do ritmo de crescimento dos empréstimos parece acompanhar o abrandamento no crescimento dos preços no mercado imobiliário. O Portuguese Housing Market Survey compilado pela Confidencial Imobiliário, uma consultora, tem mostrado abrandamentos na procura e nas vendas. As recomendações do Banco de Portugal à banca, no sentido de esta limitar o financiamento a devedores mais arriscados, poderão ser um factor mais directo de moderação do ritmo.



Os limites recomendados pelo Banco de Portugal – para taxa de esforço (peso da perstação no salário), maturidade e volume – também se aplicam à vertente de crédito ao consumo. E, aqui, os financiamentos estão a dar sinais de descida: em Abril os bancos emprestaram 522 milhões de euros para consumo e automóvel, um valor inferior face ao mês anterior e face ao mesmo mês em 2018. No primeiro quadrimestre do ano, o crédito ao consumo foi também menor face a 2018.

Os empréstimos bancários para compra de casa continuam a aumentar – mas a menor ritmo. Os bancos emprestaram 3,16 mil milhões de euros para compra de casa nos primeiros quatro meses do ano, um aumento de 6,4% face ao mesmo período do ano passado. Este ritmo, embora ainda assinalável, é inferior aos 27% de crescimento homólogo verificados no primeiro quadrimestre de 2018.Os dados mais recentes, divulgados hoje, são de Abril, mês em que a banca emprestou 804 milhões de euros a particulares para compra de habitação. Foi o segundo mês consecutivo com volumes acima de 800 milhões (2018 teve três meses acima de 900 milhões), embora Março tenha sido mais forte.