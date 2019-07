Empresa que fabricou golas é do irmão de quem as vendeu à Proteção Civil

No dia 26 de julho, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) respondeu à SÁBADO que tinham sido contactadas cinco empresas, em "dois procedimentos de Consulta Prévia tendentes a permitir a aquisição de ‘Golas’ e de ‘Kits de Autoproteção’. Eram elas a Foxtrot Aventura, Unipessoal, Lda (que conseguiu ambos os contratos), a Brain One, Lda (que forneceu panfletos para o programa Aldeias Seguras e Pessoas Seguras), a Codelpor, S.A., a MOSC – Confeções. Lda., e a EDSTATES – Confeções e Bordados, Unipessoal, Lda.





"No âmbito do procedimento pré-contratual tendente a permitir a aquisição de "Golas" a empresa Foxtrot Aventura, Unipessoal, Lda. foi a única, das entidades convidadas, que apresentou proposta e no procedimento pré-contratual para a aquisição de "Kits de Autoproteção" a referida empresa foi a que apresentou a proposta com o mais baixo preço", lê-se na resposta.

No entanto, agora duas destas cinco empresas garantem que nunca foram contactadas pelo Estado. A Codelpor comercializa eletrodomésticos e diz nunca ter recebido nenhuma chamada por parte da ANEPC; já a EDSTATES indicou ao Jornal de Notícias que desconhece o procedimento concursal.

Os nomes das empresas foram sugeridos pelo adjunto do secretário de Estado da Proteção Civil, Francisco Ferreira, que ontem apresentou a demissão.

A MOSC Confeções fabricou as golas fornecidas pela Foxtrot Aventura. Esta última empresa é detida pelo irmão de Ricardo Peixoto Fernandes, dono da Foxtrot Aventura. O irmão chama-se Luís.