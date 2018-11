O PIB e o mercado de trabalho têm vindo a recuperar desde 2013. Contudo, de acordo com um estudo do Observatório sobre Crises e Alternativas, citado pelo Jornal de Notícias, as remunerações médias regrediram ou, no mínimo, estagnaram.Entre o 2.º trimestre de 2013 e de 2018, foram recuperados 450 mil dos 700 mil postos de trabalho destruídos entre 2008 e 2013. No entanto, houve uma evolução negativa nos salários portugueses, assim como se verificou no resto da OCDE. Em segundo lugar, Portugal teve uma evolução negativa de 1,2%, colocando-se atrás da Bélgica (-1,4%)."Um dos mistérios da evolução conjuntural actualmente na maior parte dos países desenvolvidos é que estando o desemprego a baixar claramente, os salários não estão a subir, o que seria normal em condições habituais", afirmou a presidente do Conselho de Finanças Públicas, Teodora Cardoso, em entrevista em Maio.