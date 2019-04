Ex-líder parlamentar do PSD deverá entregar-se ainda esta sexta-feira no estabelecimento prisional da Carregueira.

Foi emitido um mandado de detenção contra Duarte Lima, o ex-lider parlamentar do PSD, que foi condenado a cumprir uma pena de seis anos de cadeia por burla e branqueamento de capitais. A pena entretanto foi reduzida para três anos e meio de cadeia.



Duarte Lima deverá entregar-se durante esta sexta-feira no estabelecimento prisional da Carregueira para evitar ser preso pelas autoridades policiais.



Lima foi condenado em 2014 devido à burla ao BPN. O mandado surge após ter esgotado todos os recursos.



Duarte Lima e Vítor Raposo foram condenados em novembro de 2014, mas interpuseram vários recursos. Segundo o Correio da Manhã, Lima pediu que não fossem emitidos mandados de prisão contra si para evitar ser preso pelas autoirdades, em vez de se entregar voluntariamente. Duarte Lima está acusado no Brasil pelo homicídio a 07 de dezembro de 2009 de Rosalina Ribeiro, companheira do milionário português já falecido Lúcio Tomé Feteira.