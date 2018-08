Um emigrante português, de 41 anos, foi assassinado em Basileia, na Suíça, depois de ter sido confundido com um ladrão, disse esyta sexta-feira fonte da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas.De acordo com o Correio da Manhã, Daniel Machado foi agredido, quando estava num festival de música, depois de o autor ter pensado que se tratava de um ladrão.A mesma fonte do Governo português referiu que "o caso está a ser acompanhado pelas autoridades portuguesas da área de jurisdição do consulado-geral de Portugal em Zurique".