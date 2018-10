Moradores de Lisboa estão a receber este domingo uma mensagem que deveria ter sido entregue ontem com recomendações para a passagem do furacão.

A EMEL está a enviar uma mensagem de alerta à população um dia depois do Leslie com recomendações para a passagem do furacão. Os moradores de Lisboa estão a receber este domingo a mensagem que deveria ter sido entregue ontem, antes do fenómeno.



"Face à passagem do furacão Leslie e recente avaliação do fenómeno atmosférico estão previstos vento e chuva fortes, afectando a cidade deLisboa. É importante que se mantenha em casa após 18h", pode ler-se na mensagem recebida nos telemóveis de muitos lisboetas durante a madrugada e manhã de domingo, já depois dos efeitos do Leslie se terem feito sentir um pouco por todo o País.



"Os estabelecimentos na frente ribeirinha foram informados para encerrar atividades às 16h30, por questão de segurança. Solicitamos que garanta adequada fixação de estruturas, nomeadamente cadeiras, mesas e placards. Toda a zona ribeirinha requer cuidado especial, não devendo haver aí circulação nem permanência", pode ainda ler-se.



Muitas pessoas já comentaram a situação nas redes sociais, ressalvando o facto de terem lido o alerta enviado pela EMEL já bem depois dos horários que esta indicava.



Leia a mensagem na íntegra:

"Aviso Proteção Civil Lisboa

Face à passagem do furacão Leslie e recente avaliação do fenómeno atmosférico estão previstos vento e chuva fortes, afectando a cidade deLisboa. É importante que se mantenha em casa após 18h.



Os estabelecimentos na frente ribeirinha foram informados para encerrar atividades às 16h30, por questão de segurança. Solicitamos que garanta adequada fixação de estruturas, nomeadamente cadeiras, mesas e placards. Toda a zona ribeirinha requer cuidado especial, não devendo haver aí circulação nem permanência. Deve estar atento às informações da meteorologia, indicações da Proteção Civil, Forças de Segurança e às comunicações que as autoridades vão fazendo com actualização da situação.



Para qualquer informação ou pedido de socorro devem contactar o Número de emergência: 112. Esperamos contar com a sua melhor colaboração".