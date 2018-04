No local estão elementos da Polícia Marítima e os Bombeiros de Parede.

Uma embarcação com doze pessoas a bordo virou esta quinta-feira por volta da hora de almoço na Praia da Parede, em Cascais.



No local estão elementos da Polícia Marítima e os Bombeiros de Parede.



Ao que foi possível apurar, todas as pessoas se encontram a salvo.





(em actualização)