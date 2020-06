Embarcação com 22 marroquinos intercetada ao largo de Faro

Uma embarcação com 22 homens, alegadamente de origem marroquina, foi esta segunda-feira de madrugada intercetada quando os tripulantes se preparavam para desembarcar na Praia de Vale do Lobo, no Algarve, disse à Lusa o comandante da Zona marítima do Sul.

Segundo Fernando Rocha Pacheco, a pequena embarcação, com sete metros de comprimento, foi avistada cerca das 04:00 por um mestre de pesca, que a considerou suspeita por estar "carregada de gente", avisando as autoridades.

Os 22 ocupantes da embarcação "alegam ser marroquinos" e terão partido da cidade de El-Jadida, em Marrocos, com destino a Portugal, acrescentou a mesma fonte.

Após o alerta, elementos da Polícia Marítima de Faro e da Estação Salva-vidas de Quarteira iniciaram buscas por mar e por terra, tendo detetado e intercetado a embarcação às 04:50, quando os tripulantes "já se preparavam para desembarcar".

Os 22 homens foram depois encaminhados para a Estação Salva-vidas de Quarteira, onde estão neste momento, cerca das 08:00, a ser inquiridos, acrescentou Fernando Rocha Pacheco.

Em comunicado entretanto divulgado, a Autoridade Marítima Nacional refere que o grupo de migrantes se encontram a ser observados por uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e serão sujeitos a testes de despiste da covid-19.

O Serviço de Investigação Criminal do Comando Regional da Polícia Marítima do Sul já se encontra no local a recolher indícios e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) está a caminho do local, conclui o comunicado.

Este é o segundo caso envolvendo migrantes alegadamente de origem marroquino que desembarcaram no Algarve, depois de na passada semana as autoridades terem detetado uma embarcação com sete homens ao largo de Olhão.