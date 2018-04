Paulo Vizeu Pinheiro regressará ainda esta semana, provavelmente na terça-feira à noite.

O Governo português decidiu que o embaixador na Rússia, chamado a Lisboa para consultas na sequência do 'caso Skripal', vai regressar a Moscovo ainda esta semana e "tão cedo quanto possível", anunciou esta segunda-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros.



"Nós neste momento entendemos que já há condições para o regresso do nosso embaixador a Moscovo e isso far-se-á tão cedo quanto possível, agora é uma questão meramente prática", indicou Augusto Santos Silva aos jornalistas, à margem de uma reunião de chefes de diplomacia da União Europeia, no Luxemburgo.



O ministro apontou que o embaixador Paulo Vizeu Pinheiro regressará ainda esta semana, provavelmente na terça-feira à noite, a Moscovo, para onde já regressou também o embaixador da União Europeia, que fora igualmente chamado pela chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini.