Direcção-regional da Economia enviou para a chefe de gabinete do secretaria de Estado da Energia em 2014 um memorando que alertava para o perigo.

O então director-regional da Economia (DRE) remeteu um email para a chefe de gabinete do secretaria de Estado da Energia no final de 2014, Artur Trindade, durante o Governo do PSD/CDS, o memorando que alertava para o perigo de arrastamento de parte da estrada que liga Borba a Vila Viçosa, que ruiu em Novembro.



De acordo com o jornal Observador, que avançou com a história, seguiu no email o memorando que saiu da reunião de 20 de novembro de 2014 realizada na Câmara Municipal de Borba com os serviços da DRE e os industriais de mármore.



Além disso, na mesma comunicação seguia um powerpoint com o seguinte aviso: "O colapso da estrada potencialmente acarretará consigo vítimas e nesse caso a responsabilidade civil e criminal será das empresas exploradoras, das câmaras municipais e das entidades licenciadoras e fiscalizadoras".



Artur Trindade, o então secretário de Estado, frisa que a informação não lhe foi comunicada. Contudo, apurou o mesmo jornal, a comunicação chegou a ser enviada à DGEG.



Recorde-se que o presidente da Câmara de Borba, António Anselmo, discutiu em Assembleia Municipal, no dia 27 de Dezembro de 2014, uma informação que lhe tinha chegado "por uns empresários dos mármores" relativamente à estrada municipal nº255, que ruiu na passada segunda-feira: "havia um estudo feito na Direcção Regional na Economia, da parte do serviço geológico, o qual informava que a estrada estava em perigo."



A informação foi avançada pelo Observador e confirmada pela SÁBADO. Na acta municipal, disponível no site da autarquia, a degradação da estrada foi assunto na Assembleia Municipal. Para o presidente António Anselmo, "a estrada só vai ser derrubada se estiver mesmo em perigo". "É necessário existir um pouco de bom senso nestas situações, um problema que se arrasta há 10 anos, agora é que está em perigo de cair?"