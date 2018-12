Subcomissão de Ética analisou 52 casos, mas os pareceres foram sempre os mesmos. Maior parte das situações analisadas refere-se a detenção de capital de empresas que celebram contractos com entidades públicas.

A Subcomissão parlamentar de Ética não vislumbrou nenhum caso de incompatibilidade ou impedimento nos 52 pareceres sobre actividades de deputados analisados nas duas últimas legislaturas. A maior parte dos casos analisados está relacionada com a impossibilidade dos deputados deterem mais de 10% do capital de empresas que celebrem contratos com entidades públicas.



"Todos os pareceres aprovados concluíram pela não existência de incompatibilidade ou impedimento", respondeu o referido órgão ao Diário de Notícias. De acordo com o mesmo jornal, entre 2011 e 2015, foram analisados 35 casos. Na presente legislatura, foram aprovados 17 pareceres. Nestes últimos três anos, pelo menos oito tiveram o voto contra do PCP e do BE e houve também abstenções do PS, PSD e CDS, mas nunca em número suficiente para fazer chumbar o parecer.



Os últimos dias têm revelado várias polémicas em torno da actividade parlamentar. Além dos casos de deputados que "assinaram" a presença e votaram por outros colegas, também a duplicação de apoios estatais ao transporte entre o continente e as ilhas aos deputados, além de outras práticas no reembolso de despesas por viagens e deslocações, têm sido colocadas em causa.



Uma situação que já levou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a pedir aos políticos que sejam um exemplo, antes e depois de exercerem funções. "É essencial que seja normal que quem exerça cargos públicos não saia deles mais rico do que entrou, nem saia para lugares que se prestem a ser pagamento de favores anteriores, nem se rodeie de parentes e próximos", defendeu o chefe de Estado, acrescentando: "Nem permitam a correligionários e amigos condutas em funções que deveriam ser inspiradoras que são intoleráveis para o comum dos mortais.