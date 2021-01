Siga as principais conclusões dos peritos na reunião no Infarmed na manhã desta terça-feira, 12.



Baltazar Nunes

Duarte Tavares





André Peralta Santos

da Escola Nacional de Saúde Pública assumiu que existe um "aumento da incidência muito elevado e de novos casos, que já ultrapassaram em 130% o valor máximo de novembro." Contudo, o especialista disse que "não é claro o papel de cada uma das medidas [mais ou menos restritivas tomadas pelos países] nesta evolução".Olhando para o panorama europeu: Dinamarca, Reino Unido, Suécia, Alemanha e Holanda tiveram uma diminuição do R desde 25 novembro apesar de não serem homogeneos nas restriçoes (mais acentuadas na Alemanha, Holanda ou com distanciamento de contactos na Suécia ou Dinamarca). Já outros países onde o R aumentou, com Portugal como um dos que tem uma subida mais "notória" ("com incidência abaixo dos 480 para limiar próximo dos 490". Mas também com a Irlanda, "que eu tinha referido como um dos exemplos que tinha implementado medidas de forma precoce e tinha reduzido a transmissão, é um dos países com situação epidemiológica mais preocupante com R dos mais elevados na Europa e incidência a 14 dias acima dos 960 por 100 mil habitantes." Aqui também está a Grécia, que impôs a obrigatoriedade de ficar em casa."Não é claro o papel de cada uma destas medidas nesta evolução", disse Baltazar Nunes referindo-seao levantamento de restrições no período de Natal.O especialista referiu-se ao R (que diz respeito ao valor de transmissibilidade) que tem tido um "comportamento bastante expressivo": "Esteve a descer de forma sistemática durante os meses de outubro, novembro e dezembro. Chegou a estar durante algum tempo abaixo de 1 e, num momento perto da véspera de Natal, o valor do R aumenta de forma muito rápida". A 25 de dezembro, o valor era de 0,98 mas subiu para 1.2 a 30 de dezembro. E isto em "apenas seis dias", sublinhou Nunes."Este comportamento é transversal a todo o país, com exceção do Algarve que já apresentava crescimento anterior do R.". Apesar de o valor de transmissão ser elevado em todo o país, a região norte tem o mais baixo, com 1.18. "A partir daí todos valores são dee 1.29 no Algarve."relatou a situação em Lisboa e Vale do Tejo (LVT) e explicou que, se desde o início do Verão se verificava uma tendência de reução no número de casos, que estabilizou em novembro, houve", logo nos dias 27 e 28 de dezembro. E isso, confessou, foi mais "antecipadamente que estavamos no departamento de saúde pública de LVT à espera".São "cada vez mais os casos na faixa etária entre os." Em novembro, era entre a população dos 30 aos 49 e em noshavia também nessa data uma subida, que se mantém: era de "5,5% em julho, baixou para 2,3% em agosto e voltou a subir, atingindo máximos a meio de novembro e daí teve uma tendência decrescente, situando-se em.", da DGS, foi o primeiro perito a apresentar na reunião no Infarmed as estatísticas quanto à evolução da incidència e infeção Covid-19 em Portugal nas últimas semanas. São estes os pontos a reter:Grupos etários: "Desde o início do ano há crescimento em todos os grupos etários. Mais novos, entre os, foram sempre, desde o início da epidemia o grupo com incidência mais baixa. Dosestá próxima da média nacional.População ativa, entre, tem incidências habitualmente superiores à média nacional, sobretudo entre os 20 e 30 e os 30 e 40 anos.comportamento semelhante à média nacional com crescimento. Entre os: são mais dependentes, têm mais contactos proximos e isso aumenta o risco de infeçao.Por região: "com incidência bastante elevada nos mais velhos. Mas com todas as regiões a subir e as Regiões Autónomas com tendência crescente, mas incidências bastante inferiores"A variante do Reino Unido, com maior índice de transmissibilidade, foi alvo de análise durante a conferência e apesar de estar a crescer em Portugal a preponderância desta mutação entre os novos infetados, a situação ainda não está descontrolada ao nível do Reino Unido e Irlanda. "Mas é preciso ter atenção", avisa o especialista João Paulo Gomes, do Instituto Ricardo Jorge."Portugal já teve a sua variante, que chegou de Milão através de industriais do Norte, que chamamos de 839. No fim de abril, um em cada quatro casos em Portugal tinha esta variante." O especialista lembrou ainda que em março/abril, tivemos uma variante em Portugal que chegou a representar um quarto (25%) dos casos em Portugal. Mas essa mesma variante foi "esganada" com o primeiro confinamento geral. "E quando voltámos a fazer um estudo, passado uns meses, em 113 concelhos - "uma bela dispersão territorial" - não encontrámos uma única réstia desta variante do Reino Unido", referiu.De 16 mil testes efetuados, 4.610 foram positivos. E apenas 8% desses tinham o gene que veio do Reino Unido. "Tem vindo a acompanhar o índice do Reino Unido e da Irlanda. Era expectável", refere.