O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, marcou uma conferência de imprensa para reagir às recentes rescisões: William Carvalho, Bas Dost, Gelson Martins e Bruno Fernandes.Veja a conferência de imprensa:O líder leonino garante que se demite se os jogadores apresentarem por escrito que regressam ao Sporting para jogar. "Os sócios merecem que se lhes diga isto: temos lido que os jogadores voltam atrás nas rescisões se a direcção cair. Portanto, basta haver uma carta dos seis jogadores a dizer isto: 1) Que se nos demitirmos, voltam atrás para jogar no Sporting; 2) Se nos candidatarmos e ganharmos, estas premissas continuam a valer", frisou.Além disso, Bruno de Carvalho considerou que as rescisões "não têm qualquer fundamento a nível de justa causa". "O que está nestas cinco cartas, e imagino a sexta, não tem qualquer fundamento a nível de justa causa. E não somos maluquinhos. Sabemos o que estamos a dizer", disse."Lamentamos que o Sporting esteja a passar por uma situação destas, vivendo dúvida, incerteza, angústia... Não é o desígnio desta direcção. Mas temos de tomar uma decisão, olhar para o Sporting e tomar uma decisão", começou por dizer o presidente do Sporting.De acordo com um comunicado emitido para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD leonina confirmou esta segunda-feira, 11 de Junho, que recebeu, na tarde de hoje, as cartas de rescisões de Bas Dost, William Carvalho, Gelson Martins e Bruno Fernandes, nos termos do qual este comunica a resolução dos seus contratos de trabalho desportivo, "com invocação de justa causa".O prazo legal para as rescisões por justa causa termina esta quinta-feira, 14 de Junho, 30 dias após o ataque ao plantel na Academia de Alcochete. Nos mesmos documentos, a SAD do Sporting salienta que "a referida comunicação, os seus efeitos e consequências estão a ser objecto de análise pela sociedade."