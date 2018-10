Maria Begonha assinou três avenças por ajuste directo em autarquias socialistas. Além disso, "jotas" foram para a apresentação da sua campanha num minibus de uma junta de freguesia socialista.

A carreira política de Maria Begonha, candidata à liderança da Juventude Socialista (JS), começou repleta de polémica. Além de mentir sobre um falso título de mestrado na biografia de campanha, três avenças por ajuste directo (atribuídas em quatro anos) em autarquias socialistas e o uso de um minibus de uma junta de freguesia socialista estão a levantar dúvidas sobre o percurso político de Maria Begonha.



De acordo com o portal Base, a socialista assinou três contratos por ajuste directo, no valor total de 303.549,78 euros (sem IVA), em quatro anos. Contudo, Begonha nunca chegou a concluir o contrato até ao fim, totalizando 136.426,84 euros.



Os três contratos por ajuste assinados:

- Contrato de secretária na junta de freguesia de Benfica (30-01-14 a 15/04/16): 26.650, 00 euros;

- Contrato de assessora de Duarte Cordeiro na Câmara Municipal de Lisboa (29/04/16 a 25/10/17): 67.873, 94 euros;

- Contrato de assessora de Duarte Cordeiro na Câmara Municipal de Lisboa (16/11/17 a 30/09/18): 41.902,90 euros.



O primeiro ajuste directo aconteceu em 2014. Então vogal da junta de freguesia do Beato e deputada municipal do PS na Assembleia Municipal de Lisboa, Begonha assinou um contrato de três anos (assinado pela presidente da junta, Inês Drummond) para "prestação de serviços de apoio ao secretariado da junta de freguesia de Benfica". Ganhava 1300 euros mensais. Entre 30 de julho de 2014 a 14 de abril de 2016, recebeu 26.650 euros. Contudo, há algo a sublinhar: de acordo com a biografia na sua página de candidatura, está escrito que trabalhou como "assessora na área de Políticas Públicas Autárquicas na Junta de Freguesia de Benfica." No entanto, foi contratada para ser secretária.



Além disso, foi contratada para assessoria de Duarte Cordeiro, vice-presidente da Câmara de Lisboa. Ganhou 3.752 euros por mês, aos quais acresce IVA, o máximo permitido a um adjunto de gabinete. Entre Abril de 2016 e Outubro de 2017, Maria Begonha ganhou 67.873,94 euros. O contrato foi rescindido para ser assinado outro.



Além disso, outra polémica foi levantada pelo jornal Observador: foi usado um minibus da junta de freguesia do Carvalhal, Barcelos, para levar cerca de 20 "jotas" socialistas à apresentação da candidatura de Maria Begonha. Ao mesmo jornal, a Juventude Socialista de Barcelos frisa que pagou o autocarro e mostrou o recibo de 480 euros pelo aluguer.



Patrick de Sousa, presidente da JS de Barcelos, diz que não vê "qualquer acto de má fé" no aluguer do minibus. "A junta alugou-nos o autocarro como faz a outras associações e acho isso perfeitamente normal. Se estivesse a fazer qualquer coisa de ilegal, não tinha mandado o autocarro estacionar em frente ao Largo do Rato a dizer junta de freguesia do Carvalhal", explicou ao Observador.