Eleições europeias: sondagens dão vitória folgada ao PS

Sede do livre nas europeias

As sondagens da RTP dão uma vitória clara ao PS e em segundo lugar surge o PSD, com um resultado mais modesto. O PAN é a grande surpresa da noite com as sondagens a dar um resultado que permite a eleição de pelo menos um eurodeputado.Ana Catarina Mendes, na sede do PS declarou uma clara vitória do PS e do candidato, Pedro Marques, dizendo que o resultado é uma representação do trabalho que o PS tem vindo a desenvolver nos últimos anos. A socialista diz que se verificou "uma derrota da direita" nestas eleições.Europeias: Palmas e alegria no hotel Altis após projeções darem vitória ao PS. As primeiras projeções aos resultados eleitorais divulgadas geraram palmas e um ambiente efusivo por parte dos militantes que assistiam à abertura dos telejornais, numa sala do hotel onde o PS instalou o seu "quartel-general", avança a agência Lusa.O PSD já concedeu a vitória ao PS, através do secretário-geral José Silvano, que diz que o partido vai ficar atenta aos resultados até ao final da noite. As projeções televisivas foram recebidas em silêncio na sala prevista para as declarações à imprensa, onde estavam apenas dirigentes locais e poucos deputados.O CDS-PP, um dos grandes derrotados da noite, a confiar nas sondagens, recebeu os resultados em silêncio, na sede nacional, em Lisboa. Às 20:00, quando RTP e SIC anuciaram as suas projeções, estavam menos de uma dezena de militantes e apoiantes na sala onde habitualmente se realizam as conferências de imprensa.Na sede de campanha do Livre, o ambiente é de desolação por Rui Tavares não ter sido eleito eurodeputado, como mostra a fotografia abaixo.A sondagem da SIC coloca o PS em primeiro lugar (entre os 31% e os 35%), o PSD em segundo (22% e 29%), Bloco de Esquerda para terceiro lugar, PCP em quarto e o CDS entre os 5% e os 7%, em quinto lugar. O PAN é a grande surpresa da noite com resultados entre os 4,7% e os 7,3%.Já na sondagem da RTP os resultados são os seguintes:

PS - 30-34 (8 a 9 deputados)

PSD - 20-24 (5 a 6 deputados)

BE - 9-12 (2 a 3 deputados)

CDU -7-9 (2 deputados)

CDS - 5-7 (1 a 2 deputados)

PAN - 4-6 (1 deputados)





As projeções da Aximage confirmam também a vitória do PS. Dado novo é de que Aliança deve conseguir apenas 2,0% a 2,5%.PS: 31,4% a 34,4% (8 a 9 eurodeputados)PSD: 23,1% a 27,1% (6 a 7 eurodeputados)BE: 10,1% a 12,1% (2 a 3 eurodeputados)CDU: 7,8% a 8,8% (2 eurodeputados)CDS-PP: 6,6% a 7,6% (1 a 2 eurodeputados)Aliança: 2,0% a 2,5% (0 eurodeputados)Em atualização