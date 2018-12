A EDP entregou ao governo de Sócrates uma proposta para duas leis que estão no centro da investigação ao caso EDP. Os custos para a Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC) e o domínio hídrico. O Ministério Público suspeita que a EDP terá sido beneficiada por decisões políticas do então ministro da Economia, Manuel Pinho.