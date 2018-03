A empresa de energia pediu auditorias internas quando surgiu a suspeita da existência de práticas irregulares entre a EDP e as construtoras Lena e Odebrecht, aquando da construção de uma barragem em Trás-osMontes.





A EDP fez transferências no valor de quase 20 milhões de euros para o consórcio luso-brasileiro formado pelas construtoras Lena e Odebrecht. A transferência carecia de qualquer e o pagamento levantou objecções dentro da empresa liderada por António Mexia, tendo sido responsável pelo aumento de 55% do custo da Barragem do Baixo Sabor, em Trás-os-Montes. A barragem acabou por custar 760 milhões de euros.



A quantia acordada da transferência foi feita já depois de a infra-estrutura ter sido inaugurada e no contexto de uma negociação confinada ao círculo restrito da EDP e das duas outras empresas, apurou o jornal Público.



Já na fase final do projecto da construção da barragem, a Odebrecht e a Lena inscreveram num documento a verba adicional que queriam receber, mas que tinham dificuldade em justificar e que a EDP dificilmente conseguia legitimar. As empresas decidiram então não recorrer ao tribunal arbitral e ajustaram a verba reclamada para um valor ligeiramente abaixo dos 20 milhões pedidos pelas duas empresas.

Confrontada pelo jornal diário, a EDP adianta que "houve custos adicionais que resultaram, essencialmente, de duas circunstâncias: a) atrasos na obra decorrentes das providências cautelares requeridas contra o Estado e b) um conjunto de trabalhos que não estavam especificados nos preços contratuais acordados".



A decisão tomada pelo presidente da EDP, António Mexia, em ressarcir a Odebrecht e a Lena com a quantia extra levantou objecções por parte de alguns executivos da EDP, mas acabou mesmo por acontecer, sem levantar grande alarido, como convinha a todos os intervenientes. É que a Oderbrecht é, a par do ex-presidente brasileiro Lula da Silva, uma das protagonistas do caso Lava-Jato. Já o grupo Lena é um dos acusados na Operação Furacão, juntamente com o ex-primeiro-ministro José Sócrates.



A construtura portuguesa foi imputada com os crimes de corrupção activa, branqueamento de capitais e fraude fiscal qualificada, enquanto no Brasil a Odebrecht foi considerada como a líder da engrenagem da maior rede de corrupção de desvio de verbas de grandes obras com cariz público.



Durante a investigação, baseado no princípio da delação premiada, alguns colaboradores da Odebrecht revelaram que, em 2015, tinham saído 750 mil euros dos cofres da empreiteira para pagar subornos relacionados com o projecto do Baixo Sabor.



Contactado o representante da EDP no processo de negociação - José Luís Arnaut, dirigente social-democrata e antigo ministro adjunto de Durão Barroso, que acumula com as funções de advogado, com as de presidente do conselho de administração da ANA e membro do conselho de administração do conselho consultivo internacional do Goldman Sachs -, este garantiu não ter estado envolvido no processo, mas o seu companheiro de firma Rui Pena, do escritório de advocacia CMS Rui Pena & Arnaut. Já a Oderbrecht Portugal remeteu os esclarecimentos para a construtora Lena, "a líder do consórcio" que, por sua vez, assegura desconhecer qualquer negociação reservada envolvendo a obra de Trás-os-Montes.



E ainda antes da verba saldada em cerca de 20 milhões de euros, as construtoras já tinham pedido à EDP que fossem ressarcidas por trabalhos a mais. Nessa altura reivindicaram cerca de 90 milhões de euros: uma parte foi tida como válida pela EDP e outra foi recusada por ser responsabilidade do consórcio.



No início do projecto, o investimento foi contabilizado em torno dos 490 milhões de euros, pela EDP. No entanto, o valor disparou para 760 milhões quando se fizeram os acertos finais das contas (cerca de 55% acima do valor inicial). Já os 270 milhões de euros de acréscimo incorporam o adicional de 20 milhões (7,5% do aumento) regularizados em 2017 junto da Odebrecht e da Lena, bem como as outras compensações exigidas pelas empreiteiras, designadamente pelo período inicial da paragem da obra em que o estaleiro esteve montado e os trabalhadores foram remunerados, informa o Público.



António Mexia ordenou "auditorias internas e externas" à consultora EY (ex-Ernest & Young) e que "já se encontram concluídas". Estas auditorias foram pedidas depois de se saber, em Junho de 2017, que o Ministério Público tinha aberto investigações à construção da Barragem do Baixo Sabor, por suspeitas de corrupção e de subornos e que as autoridades analisavam os acordos assinados em 2007 entre José Sócrates e a EDP, que alargaram a concessão de 27 barragens à EDP, sem concurso público.