“É pouco provável haver aulas no 3.º período”, diz Mário Nogueira

Mário Nogueira acredita que "dificilmente haverá aulas no terceiro período" neste ano letivo. "É pouco provável que no dia 14, que era quando iam começar as aulas, se inicie o terceiro período", diz à SÁBADO o líder da FENPROF.

A previsão do sindicalista faz-se olhando para os cenários de progressão do novo coronavírus e para o calendário do ano letivo. "Prevê-se que a epidemia atinja o pico em maio", nota, explicando que estava previsto que as aulas acabassem entre 4 e 19 de junho, de acordo com os níveis de ensino.

Com essa perspetiva em mente, Nogueira diz que o que há a fazer é "tentar encontrar todas as formas para que o ano não seja perdido para todos os alunos". E isso, defende o líder da FENPROF, pode passar por desenvolver ferramentas de ensino à distância, "repensar o calendário de exames" e eventualmente não realizar este ano provas de aferição – "o que há a aferir num ano tão atípico?" – e exames do 9.º ano.

"Se queremos dentro do possível ter um terceiro período dentro de uma normalidade anormal isso tem de ser preparado agora", argumenta.

Mário Nogueira diz que neste momento os professores já estão a pensar em formas de ensino à distância, seja enviando trabalhos por e-mail aos alunos seja fazendo materiais que são impressos e podem ser levantados nas escolas pelos estudantes que não têm computador ou acesso à internet em casa.

Nogueira diz que falta, contudo, preparação. Até porque as experiências de ensino à distância que já existem são muito limitadas a "situações com filhos de famílias de circo ou crianças doentes" e nem todos os professores estão preparados para isso.

Outra coisa que o sindicalista quer garantir é que as reuniões de avaliação do segundo período não serão presenciais. Estava previsto que começassem a ser feitas a 30 de março e Nogueira diz que "não podem nem devem ser presenciais

