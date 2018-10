No discurso de tomada de posse como procuradora-geral da República, Lucília Gago revelou que o combate à corrupção será uma das prioridades do seu mandato. Gago disse ainda ter total confiança no trabalho de Amadeu Guerra.

Lucília Gago é a nova Procuradora-Geral da República. No discurso de tomada de posse, Lucília Gago revelou que o combate à corrupção será uma das prioridades do seu mandato.



"Uma das grandes prioridades do meu mandato: o combate à criminalidade económico-financeira, com especial enfoque à corrupção que se tornou um dos maiores flagelos susceptíveis de abalar os alicerces do Estado", afirmou. Para a Gago, a criminalidade económico-financeira é um fenómeno "capaz de corroer a confiança dos cidadãos no regime democrático e de corroer os alicerces do estado".



A procuradora-geral da República aproveitou o seu primeiro discurso para falar da Operação Marquês, no qual o ex-primeiro-ministro José Sócrates está acusado de vários crimes económico-financeiros, para deixar claro que o Ministério Público vai "acompanhar zelosamente a tramitação" do processo na fase de instrução, dirigida por um juiz.



Antes, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pediu que seja dada prioridade ao combate à corrupção e que esse combate seja feito "sem medos, hesitações ou ambiguidades". Dirigindo-se à nova procuradora-geral da República, acrescentou: "É tempo de lhe dizer do muito que vossa excelência se espera e do muito com que pode contar para enfrentar tal esperança." Antes, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pediu que seja dada prioridade ao combate à corrupção e que esse combate seja feito "sem medos, hesitações ou ambiguidades". Dirigindo-se à nova procuradora-geral da República, acrescentou: "É tempo de lhe dizer do muito que vossa excelência se espera e do muito com que pode contar para enfrentar tal esperança." Segundo o Presidente da República, Lucília Gago demonstrou "relevantes qualidades pessoais e profissionais no decurso de uma longa e diversificada carreira no Ministério Público, também ela atenta à investigação criminal" e integrava já a Procuradoria-Geral da República. "Encontra-se, pois, em situação privilegiada para receber e projectar e enriquecer no futuro, com as características que lhe são próprias, o marcante legado deixado pela sua antecessora", considerou.





"Doravante passarei a ser objecto de constante escrutínio público", antecipou para de seguida frisar que "deve, porém, exigir-se que, em nome dos princípios universais da boa-fé" não seja formulados "juízos" antecipados que sejam "susceptíveis de manchar indelevelmente a reputação do escrutinado".Lucília Gago aplaude ainda o trabalho feito por Joana MarquesVidal, a sua antecessora. "São visíveis os avanços no âmbito da perseguição criminal e combate ao crime económico", explicou. Contudo, a nova PGR disse que o mérito do combate ao crime é, afinal, de "todos os órgãos e agentes do MP cuja prestação tecnicamente irrepreensível, concertada e leal é essencial", recusando a ideia de que o titular do cargo é responsável por todos os sucessos e insucessos da estrutura que agora vai dirigir, "como de se uma figura messiânica se tratasse".