Capa edição 747

No Tribunal Constitucional (TC), a pasta azul de Maria Adelaide Teixeira está praticamente vazia. A presidente da Câmara de Portalegre, que já está no segundo mandato, nunca entregou a respectiva declaração de rendimentos no Tribunal Constitucional. A mais recente declaração em seu nome é de 2011 (referente aos rendimentos de 2010) quando ainda era vice-presidente. Viria a assumir a presidência nesse mesmo ano, substituindo José Mata Cáceres.Também o número dois na lista independente do CLIP – Candidatura Livre Independente por Portalegre –, o vereador Nuno Lacão, não entregou qualquer declaração: a sua pasta está vazia. E no resto da equipa de vereação o cenário é semelhante. Mas há muitos mais casos.