É falso recibo verde ou falso contratado a prazo? Tem mais poder do que pensa

Os trabalhadores a recibo verde e aqueles com contrato a prazo estão na linha da frente do choque laboral causado pela pandemia do novo coronavírus. São os mais expostos, mas no caso dos falsos recibos verdes e dos trabalhadores cujo contratação a prazo não foi bem justificada pela empresa esta é uma altura para bater o pé – quem perder estiver nestas condições e vir a relação de trabalho caducar tem armas.

"O poder reivindicativo é maior do que parece", afirma Miguel Correia da Silva, sócio da Correia da Silva & Associados, especialista em direito laboral. Esta é uma opinião consensual entre os especialistas ouvidos pela SÁBADO, que choca com a falta de consciência de muitos destes trabalhadores sobre as suas armas de defesa. Correia da Silva nota que apenas uma pequena parte dos trabalhadores vai para tribunal e que as empresas gerem o risco

Nos casos de empresas que despeçam trabalhadores nestas circunstâncias e que estejam a beneficiar de apoios públicos como o layoff, os advogados sublinham que uma acção judicial ou uma queixa para a Autoridade das Condições do Trabalho por despedimento ilícito pode levar a empresa a ter de devolver parte ou a totalidade desses apoios no futuro.

A SÁBADO dá pistas sobre como deve proceder se estiver neste caso ou noutros, da imposição das férias à imposição de horas a mais nos casos de layoff com horário reduzido, passando pelo teletrabalho e pela pressão para sair por mútuo acordo. Conheça ainda vários casos reais de perda de trabalho e de abusos laborais durante esta fase de emergência na saúde e na economia.