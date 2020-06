A ministra da Saúde, Marta Temido, referiu este sábado que "é expectável" que o número de casos na região de Lisboa e Vale do Tejo continue "elevado nos próximos dias".

Na conferência de imprensa de atualização da situação da Covid-19 em Portugal, Marta Temido indicou que tem sido feito um rastreio intensivo e que, nas últimas duas semanas, a região tem apresentado sempre mais de 70% do total de casos de todo o país, referindo que os casos mais preocupantes são Amadora, Lisboa, Loures, Odivelas e Sintra.

"Em pouco mais de 5 dias realizámos cerca de 14 mil colheitas, com colaboração da ACT, INEM e agrupamentos de centros de saúde dos concelhos. À data, foram processadas amostras e comunicados os resultados de 4.649 colheitas. Neste total de amostras já processadas, a percentagem de resultados positivos baixou ligeiramente e é agora de 3,9%", afirmou.

Para a ministra, a causa deste aumento de casos na região está relacionado com o atraso na curva epidémica, a testagem intensiva e o aumento de casos em jovens e assintomáticos.

Questionada sobre ajuntamentos de jovens nas ruas da capital e da região lisboeta, a ministra diz que estas situações não influenciaram o aumento de casos.

"Em todos os países, e também em Portugal, a partir do momento em que introduziram algum alívio do confinamento, num cenário em que não existe nem tratamento nem vacina, houve algum recrudescimento", referiu, acrescentando que a maioria destes casos estão associados a circunstâncias que não estão associadas com o desconfinamento.

"Muitas destas atividades que estamos a falar são atividades que nunca estiveram confinadas. Eram indivíduos assintomáticos, que foram identificados que se adotou uma estratégia de procura ativa de casos."

A ministra indicou ainda que "só um tratamento ou uma vacina resolverão a situação" no país e na região, mas que esta está "controlada" devido à estratégia de testes, que tem como consequência a confirmação de casos "que eram casos assintomáticos, mas que existiam".

Surto no Bombarral está controlado

Marta Temido indicou ainda que o surto numa empresa do setor das frutas no Bombarral estará "controlado", confirmando que existem "alguns casos positivos".

"Estamos a trabalhar com o Ministério da Agricultura num conjunto de orientações específicas para as colheitas", explicou a ministra da Saúde, acrescentando que as mesmas irão estar centradas no "distanciamento físico e higienização".

"Estamos a falar de atividades maioritariamente ao ar livre, onde o risco pode estar associado a pessoas que têm um convívio em termos de habitação conjunta", referiu.