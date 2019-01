A escola aguardava desde então por notícias. E o diretor do centenário liceu lisboeta tinha várias perguntas: Avançar-se-ia com um novo concurso? Quando? E o valor subiria em relação aos concursos falhados anteriores? "Se o Camões teve um projeto em 2012 de 18 milhões, dizer que este projeto [de 2018] poderia ser feito por 11 milhões... sempre dissemos que era impossível com os m2 – por ser um edifício classificado, em que é preciso recuperar os azulejos, as madeiras da janelas – fazer por esse valor. É um trabalho de restauro. E também a questão sísmica do edifício, que a cidade de Lisboa é propícia. Não faz sentido fazer um investimento sem salvaguardar" estas questões, descreve àJoão Jaime, sublinhando que, por tudo isto, "estes valores eram baixos". Ainda mais tendo em conta que "o mercado, sobretudo na cidade de Lisboa, aumentou nos últimos meses. Há uma especulação no mercado imobiliário", explica.Desde que intuiu que o segundo concurso falhou que o diretor do Camões solicitou reuniões à Parque Escolar e ao Ministério da Educação. E horas antes de o ME confirmar àa abertura do concurso, João Jaime tinha até estado reunido com a secretária de Estado da Educação, Alexandra Leitão. Nesse encontro, na terça-feira, 8, "nenhuma informação foi transmitida sobre uma portaria assinada pelo Ministério das Finanças", referiu João Jaime, sem esconder o descontentamento pela fraca informação que ao longo deste processo tem sido partilhado com a própria escola: "Não custava nada informar os órgãos da escola que o processos estava a ser feito, que teria esses valores e fazer uma calendarização."As perguntas do diretor do Camões sucedem-se na conversa de cerca de 20 minutos com a. Quando houver um empreiteiro para a reabilitação da escola, os responsáveis pela fiscalização da obra e pelo aluguer de mono-blocos já estarão adjudicados? "Não sabemos como está [este] concurso, mas sabemos que foi lançado na primeira fase", com o concurso de empreitada. "Houve concorrentes nesses concursos – não sabemos se havia algum condicionamento, [como:] caso não haja concorrente, é suspenso. Mas estou convencido que o concurso foi adjudicado à empresa que fez a adjudicação. Quero acreditar que possam ter sido mas está suspenso eventualmente até a obra se possa iniciar.E como o tempo do concurso (que é internacional dado os valores em causa) atira a adjudicação para daqui a "6 a 9 meses": "Podemos estar mais uma vez a dizer que, se calhar, será em outubro ou novembro, o que quer dizer que termina o círculo politico." E isso a comunidade do Camões já viu, quando o governo Sócrates que promoveu as obras do Parque Escolar foi substituído pela austeridade do executivo de Passos Coelho: "Como nós já morremos na praia e foi para o caixote do lixo o projeto com a mudança do circulo político, podemos arriscar a vir alguém e dizer que o projeto já não interessa."Também na terça-feira, 8, um plenário de alunos decidiu um protesto na quinta-feira, 10, com saída da escola e até à Assembleia da República. O objetivo será tornarem mais uma vez públicos os problemas que a escola centenária, que nunca foi alvo de obras de fundo, apresenta e que estão listados num memorando, assinado pelo diretor, pela presidente do conselho geral e pelo presidente da associação de pais, a que ateve acesso: fissuras, problemas do telhado e algerozes que fazem com que chova na biblioteca, salas de aula ou pavilhão gimno-desportivo, pedaços de teto que caem das salas de aula, colunas de algerozes que voam em dias de vento e o frio nas salas de aula e áreas comuns.E mais: a interdição há quase dez anos dos campos de jogos pela Direção Regional de Educação de Lisboa tem interditado a prática de educação física. As turmas vão partilhando o pavilhão e o ginásio, quetem "infiltrações, tábuas muito instáveis. Uma vez uma bola acertou num dos vidros e o vidro caiu no lado de fora e ia acertando numa rapariga que estava sentada num banco", conta Simão Correia Bento à. Nos seus três anos na escola, diz o aluno do 12.º ano, "o mais notável foi a tempestade em que voou parte do telhado, em 2017. Foi o choque, porque o resto", descrito anteriormente, "já é muito normal".

É por isso que, ainda que o concurso já esteja à espera de publicação em Diário da República os alunos mantém o protesto: "Sabe quantos concursos já existiram. O que a vida nos ensinou é que os concursos não avançam", diz este responsável da Associação de Estudantes, organismo que já recebeu os grupos parlamentares do PEV e do PCP, cujos deputados tiraram fotos: "Sabiam que estava mau, mas não pensavam que estava no estado em que estava". Termina: "O próximo há-de ser o PS."