Tribunal considerou que Duarte Lima não recebeu cinco milhões indevidos de Rosalina Ribeiro, de quem era advogado. MP já tinha pedido a absolvição dessa acusação.

O Tribunal Criminal de Lisboa absolveu Duarte Lima do crime de abuso de confiança de que era acusado no processo Rosalina Ribeiro. Duarte Lima era acusado de se ter apropriado indevidamente de cinco milhões de euros, pelo Ministério Público (MP). No entanto, com o decorrer do julgamento, o própiro MP acabou por pedir a absolvição do acusado.



Para esta decisão, foi essencial o depoimento do afilhado de Rosalina Ribeiro que, depois de ter dito na fase de investigação que a madrinha se queixara do advogado, durante o julgamento afirmou que Rosalina afinal nunca se queixou de nada.



Num comunicado enviado ao jornal Expresso, Lima refere que a decisão do tribunal demonstra, de forma "inequívoca" que está inocente. "Tal acusação em relação à minha cliente, com a qual nunca tive nenhum diferendo ou desentendimento, tal como a acusação em relação à Herança Feteira, foi repetida milhares de vezes na comunicação social ao longo dos últimos anos. Foi ela, aliás, que serviu de fundamento e motivo para que me fosse atribuído um crime hediondo no Brasil, o crime mais grave que pode ser atribuído a um ser humano", escreve Duarte Lima, no comunicado também enviado à agência Lusa.



A investigação brasileira a cargo deste caso encontrava nos cinco milhões de euros o motivo para o ex-líder parlamentar do PSD ter, alegadamente, assassinado a viúva do milionário Tomé Feteira.



"Tenho esperança de que, doravante, quem queira falar publicamente deste caso, não o faça sem ler esta sentença", escreve o ex-deputado do PSD.



"Gostaria de reiterar que foram tais acusações de Olímpia Feteira -- que dois tribunais diferentes, de dois países diferentes, provaram ser falsas -- que serviram expressamente de base, de motivo e de fundamento à acusação em que a polícia brasileira me atribuiu um crime hediondo que não cometi e que com estas decisões cai igualmente por terra", acrescenta.



A leitura da sentença estava marcada para 28 de janeiro mas foi antecipada para segunda-feira, 7 de janeiro.