O Ministério Público pediu a detenção imediata do ex-deputado para cumprir seis anos de prisão por burla ao BPN. Acossado por processos judiciais o advogado está insolvente e tem dívidas de 40 milhões de euros.

Quase sete anos depois de ter sido detido preventivamente no âmbito do chamado caso Homeland, Domingos Duarte Lima está à beira de voltar à prisão. No passado dia 26 de Julho, uma procuradora das varas criminais de lisboa assinou os mandados de detenção para o ex-deputado do PSD e para Vitor Raposo, o empresário que com ele foi condenado a uma pena de prisão efectiva no processo que investigou uma burla de 47 milhões de euros cometida com dinheiro do antigo Banco Português de Negócios (BPN).



Para além deste processo, o advogado está acossado por processos judiciais que, em caso de condenação, poderão aumentar a pena que terá de cumprir: está a aguardar a leitura de sentença no julgamento de abuso de confiança onde é acusado de se ter apropriado de mais de cinco milhões de euros de Rosalina Ribeiro; o caso de homicídio da antiga companheira de Lúcio Feteira deverá ser transferido em breve para Lisboa; foi apanhado no caso Monte Branco; e está agora a ser investigado por insolvência dolosa, um inquérito que nasceu da sua declaração de insolvência com dívidas de mais de 40 milhões de euros.



