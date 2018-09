Drone em aeroporto de Lisboa obriga ao desvio de dois voos

Operações estiveram interrompidas durante 11 minutos no aeroporto Humberto Delgado em Lisboa.

As operações no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, estiveram interrompidas durante 11 minutos, na noite desta quarta-feira, depois da torre de controlo ter avistado um drone a sobrevoar a pista.



Dois voos tiveram mesmo de ser desviados para o aeroporto de Faro, enquanto uma terceira aeronave acabou por aterrar com atraso, conta o Correio da Manhã.