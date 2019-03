Eram cerca das três da madrugada desta terça-feira quando os guardas prisionais da cadeia de Custóias , em Matosinhos, se aperceberam que um drone tinha entrado no espaço aéreo do pátio do Estabelecimento Prisional do Porto. Detado através da vigilância eletrónica, o aparelho trazia um saco plástico preso com um cordel, que devia ser alcançado pelo recluso que se encontrava à espera na sua janela.De acordo com o jornal i, os guardas deixaram que o drone fosse manobrado para conseguirem identificar os rementes e destinatários da encomenda - dois homens conotados com o crime violento. Os policiais apreenderam de imediato o aparelho, telemóveis e respetivos carregadores.Fontes relacionadas com o meio prisional defenderam, ao mesmo jornal, a necessidade "de uma resposta mais assertiva da tutela" para legislar que estes aparelho possam ser de algum modo abatidos ou neutralizados "com meios técnicos eficientes e seguros".