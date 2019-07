Dr. Dray, o negociador tranquilo que ajuda o Governo

Quando Guilherme Dray é chamado a uma negociação entre patrões e sindicatos é porque a situação está mesmo em maus lençóis – se for chamado pelo Governo é porque essa situação está a tornar-se num problema público e político. O objectivo é alcançar a "paz social" – em política chama-se a isto "resolver o problema" – e Dray já vai na sua terceira missão ao serviço do atual governo.





Depois de representar a tutela dos portos como negociador em dois conflitos inflamáveis entre estivadores e empresas portuárias, o discreto advogado e ex-chefe de gabinete de José Sócrates tenta agora desbloquear o impasse entre os camionistas de matérias perigosas e as empresas de camionagem, que ameaça paralisar o país em meados de agosto. Dray, o negociador, tem as suas armas – as mesmas que o ajudaram a subir na política."Tem uma forma de estar muito calma e tranquila nas negociações", descreve André Matias Almeida, também advogado, que representa os patrões da camionagem, a ANTRAM. Dray fala pouco e calmamente nas rondas negociais, deixando o protagonismo aos outros, os atores da contenda. Mas está sempre a influenciar.