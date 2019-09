Doyen: Hacker Rui Pinto acusado de 147 crimes

O Ministério Público deduziu acusação a Rui Pinto, o hacker suspeito de ter tido acesso aos emails do Benfica. A acusação diz respeito ao caso Doyen e o jovem informático é acusado de acesso ilegítimo e extorsão na forma tentada, segundo o Correio da Manhã.





O pirata informático foi acusado de 147 crimes: 63 de violação correspondência, 75 de acesso ilegítimo, sendo que um é na forma agravada, um de extorsão na forma tentada, um de sabotagem informática e sete de violação de correspondência na forma agravada.

Rui Pinto, que foi detido na Hungria e enviado para Portugal, onde está em prisão preventiva, pediu ao advogado Aníbal Pinto para que este fizesse, em outubro de 2015, um contrato com Nélio Lucas da Doyen e o advogado Pedro Henriques. O jovem informático, que se identificava apenas como "Artem Lobuzov", pretendia justificar o dinheiro que supostamente iria receber da Doyen a troco de não revelar informação comprometedora.



Em outubro de 2015 Nélio Lucas, o empresário que dá a cara pela Doyen revelava aos inspectores da Polícia Judiciária que quatro dias antes tinha recebido um primeiro email, com domínio do Cazaquistão, de alguém que se apresentava como "Artem Lobuzov" e que dizia estar na posse de informação confidencial sobre "o grupo Doyen bem como da sua relação com outras entidades e sociedades espalhadas pelo mundo". Seria Rui Pinto o autor desse email.



Nos emails trocados de seguida, esse interlocutor dizia estar disposto a manter documentos e informação privados em troca de uma "doação generosa", revelou a SÁBADO em setembro do ano passado.



Na mesma ocasião, o empresário disse-se receoso da divulgação pública da informação e declarou ter "toda a actividade do grupo em suspenso", o que lhe estava a causar um avultado dano patrimonial. Para ajudar os inspectores da Judiciária a chegar ao autor do roubo, aceitou que se fizesse uma cópia dos ficheiros do seu telemóvel e, em conjunto, decidiram avançar para a realização da reunião proposta, com um advogado que não sabiam então quem era.