Dono de restaurante português assassinado em Joanesburgo

O proprietário do restaurante Lusitano, no sul de Joanesburgo, foi esta quarta-feira morto a tiro durante um assalto ao estabelecimento, disse à Lusa fonte da polícia.



"O incidente ocorreu cerca das 09h30 desta manhã quando um dos empregados se preparava para abrir o restaurante e foi confrontado por um indivíduo armado", disse à Lusa o porta-voz da polícia sul-africana (SAPS, na sigla em inglês), Jeff Phora.



"O empregado conseguiu fugir e o suspeito entrou depois no escritório onde se encontrava o dono do restaurante, Roberto Carlos da Silva, 43 anos, que após um confronto físico foi morto a tiro", disse o agente policial, sem precisar a nacionalidade da vítima.



"Haverá uma autópsia mas de momento é visível um tiro na cabeça da vítima. Ao que tudo indica, estamos perante um assalto que correu mal", avançou Jeff Phora.



O porta-voz da polícia sul-africana disse que "não há para já detenções" e apelou à cooperação de quem tenha qualquer informação que ajude a localizar o autor do crime.



Segundo Jeff Phora, a polícia da esquadra local de Moffat View está a analisar o vídeo do homicídio gravado pelas câmaras de segurança instaladas no restaurante e acrescentou que "o assaltante é um homem africano que aparenta ter entre 30 e 40 anos".



A polícia encerrou o acesso ao local, como parte das investigações, segundo a página online do jornal comunitário local Southern Courier, que avançou a notícia.



Fonte da comunidade portuguesa disse à Lusa que a vítima era luso-descendente, filho de pais oriundos da Madeira.



O Lusitano, no bairro de Regents Park, é um ponto de encontro popular da comunidade lusófona e sul-africana no sul de Joanesburgo há pelo menos 40 anos.