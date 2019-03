Durante o dia deste domingo, os termómetros vão chegar aos 25 graus em Leiria e Santarém.



Prevê-se ainda 27 graus para Braga, 26 para Setúbal, 24 para Lisboa e Porto, e 21 para Faro.

A previsão aponta para céu geralmente limpo, com períodos de maior nebulosidade durante a tarde, em especial no centro e sul, e vento em geral fraco, mas soprando mais intenso no Algarve e nas terras altas.O IPMA prevê ainda uma pequena subida de temperatura e acentuado arrefecimento noturno.