De acordo com fonte aeronáutica, "ambos [os homens] tinham 'brevet' de piloto". A aeronave, que fazia um "voo de recreio", pertence ao Aeroclube de Bragança.



O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAFF), disse à Lusa fonte daquele organismo, já tomou conhecimento do acidente e vai enviar uma equipa para o local para iniciar uma investigação.



No local estão 15 operacionais apoiados por seis veículos.

Duas pessoas morreram este sábado após a queda de um avião monomotor em Varge, Bragança. Segundo o INEM, trata-se de dois homens com cerca de 50 anos.O acidente aconteceu pouco antes das 18h00, e o alerta foi dado às autoridades pelas 17h54. Segundo fonte do CDOS de Bragança, foi dado o alerta para uma "explosão e queda de aeronave ligeira" na zona de Aveleda e Rio de Onor. As fontes do CDOS e do INEM confirmaram que duas pessoas morreram no acidente.