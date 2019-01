Um acidente que envolveu dois autocarros, um dos quais da empresa Valpi e outro da empresa Resende, e três carros fez esta segunda-feira à noite dois mortos e cinco feridos, três dos quais crianças, na rua 5 de Outubro, em São Mamede de Infesta, Matosinhos.

"Temos de ter muito cuidado na extração do carro. As duas vítimas mortais ainda estão por baixo do autocarro. O cenário é aquele que nós vemos, ainda é muito cedo para percebermos as causas do acidente", explicou Gilberto Gonçalves, comandante dos bombeiros locais, aos jornalistas.

As duas vítimas mortais seguiam num dos veículos ligeiros. Os Bombeiros de São Mamede de Infesta estão no local para dar assistência médica aos sete feridos e transportá-los para o hospital. As causas do acidente ainda não são conhecidas.