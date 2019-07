Três minutos mais tarde, às 14:50, em Fundada, Vila de Rei, eclodiu outro incêndio, igualmente em povoamento florestal, que congrega no combate às chamas 155 operacionais, 51 viaturas e dois meios aéreos.



Em Ermida e Figueiredo, um incêndio que começou às 16:16 em Cruz do Fundão é combatido por 32 operacionais e quatro meios aéreos.



A agência Lusa contactou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, questionando sobre a tipologia dos dois incêndios e a eventual existência de povoações em risco, mas não obteve resposta.



Fonte do CDOS de Castelo Branco apenas indicou estar "a movimentar meios" e remeteu para a página da ANPC.



As zonas onde eclodiram os dois incêndios ficam relativamente próximas uma da outra, já que a povoação de Rolã, no município da Sertã, dista cerca de seis quilómetros em linha reta de Fundada, em Vila de Rei, concelho localizado a sul e vizinho do da Sertã.

