Três praticantes de parapente sentiram-se hoje "em dificuldades" junto à praia do Meco, em Sesimbra. Um deles morreu e dois estão desaparecidos. São todos turistas austríacos.

A vítima mortal é um homem de 41 anos.



Segundo o Correio da Manhã, duas pessoas ainda estão desaparecidas.

Tal informação contradiz o que o porta-voz da Marinha disse à Lusa, em como duas pessoas estavam a ser assistidas no areal.

Em comunicado posterior a estas declarações, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) esclareceu: "Alegadamente, o grupo, constituído por dois homens e uma mulher, estavam a praticar parapente e dois dos praticantes já tinham concluído a descida quando o terceiro elemento do grupo, uma senhora, caiu dentro de água. Os dois elementos tentaram de pronto socorrer a senhora, tendo eles também acabado por ser envolvidos no acidente."

"No local encontram-se, para além das embarcações da Polícia Marítima, do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) e da moto4, também do ISN, uma viatura dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra, três ambulâncias, uma viatura médica do INEM e uma aeronave EH-101 da Força Aérea Portuguesa", indica a AMN. "Para o local, está também a deslocar-se um psicólogo do INEM."

O estado do mar está a dificultar as buscas.