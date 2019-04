Pelo menos dois bombeiros ficaram feridos na sequência de um incêndio que atingiu um prédio devoluto no centro histórico do Porto e mais duas casas, na zona das Virtudes, avança o Jornal de Notícias. Os profissionais foram transportados para o Hospital de Santo António.

O fogo deflagrou por volta das 2h30 deste sábado, iniciando-se no prédio localizado entre a rua Barbosa de Castro e o Passeio das Virtudes. Seguidamente, alastrou-se para as duas casas.

A informação foi confirmada pelos Sapadores do Porto. Fonte do CDOS do Porto confirmou que foram enviados para o local 13 veículos e 44 operacionais, que incluem elementos dos Bombeiros Sapadores, dos Bombeiros Portuenses e dos Bombeiros Voluntários do Porto, do INEM e PSP.

Ainda decorrem trabalhos no local.

Um dos prédios atingidos pelo fogo é o local onde Almeida Garrett nasceu.