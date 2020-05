A PSP anunciou, esta quarta-feira, a detenção de dois polícias, suspeitos de pertencerem a "um grupo criminoso e violento", durante uma mega operação de buscas a decorrer por todo o país com particular incidência nos distritos de Lisboa e Setúbal. No total foram detidas quatro pessoas e mais de 10 foram constituídas arguidas.A investigação começou há cerca de um ano e foi levado a cabo pela Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa, sob a tutela e direção do Departamento Central de Investigação e Ação Penal ( DCIAP ). No centro da investigação estava "um grupo criminoso e violento que operava em várias zonas do território nacional, constituído por vários suspeitos, entre eles dois polícias, dedicando-se a uma série de atividades criminosas altamente lucrativas", refere a PSP em comunicado.Um dos suspeitos está em prisão preventiva desde novembro do ano passado pela prática do crime de homicídio na forma tentada."Neste momento, encontra-se em curso uma ação operacional, com extensão em várias zonas do país, destacando-se os distritos de Lisboa e Setúbal, dando-se cumprimento a vários atos processuais, através da realização de mais 30 buscas, havendo a registar de momento quatro detidos, entre os quais dois agentes da PSP, bem como a constituição de mais de uma dezena de arguidos e diversas apreensões", revela a PSP. Entre os crimes investigados pela polícia encontram-se os de associação criminosa, corrupção, favorecimento pessoal praticado por funcionário, extorsão, coação, detenção de armas proibidos e tráfico de drogas.