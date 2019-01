No ano de 2018 foi registada a escassez de 64,1 milhões de embalagens de medicamentos, mais 15,8 milhões do que no ano anterior.

Faltaram 64,1 milhões de embalagens de medicamentos no ano passado, mais 15,8 milhões do que em 2017, ano em que esse número foi de 48,3 milhões, segundo um relatório do Observatório dos Medicamentos em Falta do Centro de Estudos e Avaliação em Saúde (Cefar) da Associação Nacional das Farmácias (ANF).



Ou seja, por mês, as farmácias reportaram a falta de 5,3 milhões de embalagens de remédios, muitos deles receitados pelos médicos e alguns considerados essenciais pela Organização Mundial de Saúde (OMS). No topo da lista de falhas estão, por exemplo, os remédios para a doença de Parkinson, diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, epilepsia e asma.



